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В Бурятии шаманы проводят год Чёрного зайца

В Бурятии шаманы проводят год Чёрного зайца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обряд пройдёт 8 февраля в столице республики

8 февраля в Улан-Удэ состоится обряд очищения «Угаал», а также проводы года Чёрного водяного зайца. Церемонию проведут в религиозном центре шаманов «Тэнгэри».

Желающие принять участие могут с собой принести свежезаваренный белёный чай, сладости, водку, молоко, ёмкости для аршана. Обряд начнётся в 17:00.

Напомним, что шаманский обряд встречи года Зелёного деревянного дракона (18+) пройдёт в Улан-Удэ 10 февраля.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия шаманы шаманизм Сагаалган

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