Обряд пройдёт 8 февраля в столице республики
8 февраля в Улан-Удэ состоится обряд очищения «Угаал», а также проводы года Чёрного водяного зайца. Церемонию проведут в религиозном центре шаманов «Тэнгэри».
Желающие принять участие могут с собой принести свежезаваренный белёный чай, сладости, водку, молоко, ёмкости для аршана. Обряд начнётся в 17:00.
Напомним, что шаманский обряд встречи года Зелёного деревянного дракона (18+) пройдёт в Улан-Удэ 10 февраля.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии шаманы проводят год Чёрного зайца
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