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Улан-Удэ примет очередную монголо-российскую выставку

Улан-Удэ примет очередную монголо-российскую выставку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед Сагаалганом монгольские производители вновь представят продукцию своей страны

В преддверии Нового года по лунному календарю, с 1 по 4 февраля, в Улан-Удэ пройдёт совместная монголо-российская выставка «Волшебный Цагаан сар – 2024» (0+). Мероприятие проведут в физкультурно-спортивном комплексе. На выставке монгольские производители представят изделия из шерсти яка, овчины, кашемира и кожи, а также сувениры, ювелирные изделия, национальную одежду и продукты питания.

- Представители национальной торгово-промышленной палаты Монголии отметили, что будут уделять внимание тому, чтобы отечественные производители принимали активное участие в выставке, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что в декабре прошлого года в Улан-Удэ также была организована совместная новогодняя ярмарка. Представленные на ней товары монгольских производителей были ввезены без уплаты таможенных пошлин. Такое решение приняло правительство Бурятии.

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Бурятия Монголия выставка ярмарка Улан-Удэ

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