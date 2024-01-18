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В Бурятии кадетов оденут и обуют за казённый счёт

В Бурятии кадетов оденут и обуют за казённый счёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их обеспечат четырьмя видами формы

Учащихся кадетских классов в образовательных организациях, подведомственной Минобрнауки, будут одевать и обувать за счёт бюджета. Соответствующее постановление за подписью главы Бурятии Алексея Цыденов опубликовали накануне на официальном сайте правительства РБ.

Из казны на эти цели будут выделять определённую сумму, которая подлежит ежегодной индексации – исходя из роста потребительских цен.
 
Кадетам полагается несколько форм – парадная (брюки и китель из шести, фуражка, перчатки, ремень и аксельбант (знак различия – прим.), повседневная (туфли, куртка, брюки), полевая (куртка, брюки, кепка, демисезонные берцы и шапка) и, наконец, зимняя (зимняя куртка, ветровка, зимняя шапка и тёплые берцы). В постановлении чётко прописано, сколько тех или иных вещей полагается каждому обучающемуся и срок их носки. В год на покупку обуви и одежды потребуется от 35 849 (на каждого ученика 6-11 классов) до 51 130 рублей (на одного пятиклассника).

В документе отмечается, что выплата денежной компенсации взамен форменной одежды недопустима. Выдавать вещи обязаны при зачислении в учебное заведение, если они оказались с дефектами, износились или стали малы (при изменении данных антропометрического обмера).
 
Образовательная организация, в свою очередь, обязана вести учёт одежды, а сами кадеты – следить за её состоянием и «принимать меры по предотвращению повреждения или утраты». Иными словами – не терять, не рвать и не пачкать. Срок носки исчисляется со дня выдачи вещей.
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