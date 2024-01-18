Поздравления принимала жительница Шелехова
В Иркутской области свой 100-летний юбилей 15 января отметила жительница города Шелехов Таисья Михайловна Горшкова. С поздравлениями со знаменательной датой в гости к имениннице приехали представители управления социальной защиты и социального обслуживания населения по Шелеховскому району, городской и районной администраций, Шелеховской районной общественной организации ветеранов и средств массовой информации.
Таисья Михайловна – активная и очень живая по характеру женщина, сохранившая отменное чувство юмора, несмотря сложные жизненные перипетии, отметила столетие в кругу её многочисленных родных: детей, внуков и правнуков. Вдова участника Великой Отечественной войны и труженик тыла, она прожила очень активную трудовую жизнь.
- Много сил и внимания она всегда уделяла своей семье: это долгие, совместно прожитые годы с любимым мужем, прошедшим Великую Отечественную войну, замечательные дети, внуки, правнуки. Родные искренне заботятся о Таисье Михайловне, проявляет душевную теплоту, внимание и уход, а Таисья Михайловна, несмотря на свой почтенный возраст, старается одарить вниманием родных и близких ей людей, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Юбиляр выразила огромную благодарность за поздравления и очень тепло поблагодарила всех, кто её поздравил.
В Иркутской области столетие отпраздновала труженик тыла
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