В Иркутской области столетие отпраздновала труженик тыла

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Поздравления принимала жительница Шелехова



В Иркутской области свой 100-летний юбилей 15 января отметила жительница города Шелехов Таисья Михайловна Горшкова. С поздравлениями со знаменательной датой в гости к имениннице приехали представители управления социальной защиты и социального обслуживания населения по Шелеховскому району, городской и районной администраций, Шелеховской районной общественной организации ветеранов и средств массовой информации.



Таисья Михайловна – активная и очень живая по характеру женщина, сохранившая отменное чувство юмора, несмотря сложные жизненные перипетии, отметила столетие в кругу её многочисленных родных: детей, внуков и правнуков. Вдова участника Великой Отечественной войны и труженик тыла, она прожила очень активную трудовую жизнь.



- Много сил и внимания она всегда уделяла своей семье: это долгие, совместно прожитые годы с любимым мужем, прошедшим Великую Отечественную войну, замечательные дети, внуки, правнуки. Родные искренне заботятся о Таисье Михайловне, проявляет душевную теплоту, внимание и уход, а Таисья Михайловна, несмотря на свой почтенный возраст, старается одарить вниманием родных и близких ей людей, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.



Юбиляр выразила огромную благодарность за поздравления и очень тепло поблагодарила всех, кто её поздравил.



