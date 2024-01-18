18 января

17 января

Популярное

В Иркутской области столетие отпраздновала труженик тыла

В Иркутской области столетие отпраздновала труженик тыла
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Поздравления принимала жительница Шелехова

В Иркутской области свой 100-летний юбилей 15 января отметила жительница города Шелехов Таисья Михайловна Горшкова. С поздравлениями со знаменательной датой в гости к имениннице приехали представители управления социальной защиты и социального обслуживания населения по Шелеховскому району, городской и районной администраций, Шелеховской районной общественной организации ветеранов и средств массовой информации.

Таисья Михайловна – активная и очень живая по характеру женщина, сохранившая отменное чувство юмора, несмотря сложные жизненные перипетии, отметила столетие в кругу её многочисленных родных: детей, внуков и правнуков. Вдова участника Великой Отечественной войны и труженик тыла, она прожила очень активную трудовую жизнь.

- Много сил и внимания она всегда уделяла своей семье: это долгие, совместно прожитые годы с любимым мужем, прошедшим Великую Отечественную войну, замечательные дети, внуки, правнуки. Родные искренне заботятся о Таисье Михайловне, проявляет душевную теплоту, внимание и уход, а Таисья Михайловна, несмотря на свой почтенный возраст, старается одарить вниманием родных и близких ей людей, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Юбиляр выразила огромную благодарность за поздравления и очень тепло поблагодарила всех, кто её поздравил.

Иркутская область юбилей долгожитель

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье в 2023 году появилось более 7,5 тысячи новых семей
В Забайкалье в 2023 году появилось более 7,5 тысячи новых семей
Общество, 18.01.2024
Более 30% молодожёнов подали заявление в электронном виде
В Бурятии ударят крещенские морозы
В Бурятии ударят крещенские морозы
Общество, 18.01.2024
Ночами ожидается ниже -40
В Бурятии назвали имя первого победителя олимпиады школьников
В Бурятии назвали имя первого победителя олимпиады школьников
Общество, 18.01.2024
Вчера в республике прошло открытие регионального этапа ВСОШ
В Забайкалье удалось заснять охоту волков на изюбрей
В Забайкалье удалось заснять охоту волков на изюбрей
Общество, 18.01.2024
Фотоловушка была установлена в Сохондинском заповеднике
В Иркутской области столетие отпраздновала труженик тыла
В Иркутской области столетие отпраздновала труженик тыла
Общество, 18.01.2024
Поздравления принимала жительница Шелехова
В районе Бурятии отменены крещенские купания
В районе Бурятии отменены крещенские купания
Общество, 18.01.2024
Состоятся праздничное богослужение и освящение воды
В январе в Иркутской области проиндексированы отдельные меры соцподдержки
В январе в Иркутской области проиндексированы отдельные меры соцподдержки
Общество, 18.01.2024
Некоторые выплаты в регионе будут проиндексированы в апреле
РЖД начали подкармливать диких северных оленей на Хамар-Дабане
РЖД начали подкармливать диких северных оленей на Хамар-Дабане
Общество, 18.01.2024

И стали спонсорами минприроды Бурятии и Приангарья

Улан-Удэ примет очередную монголо-российскую выставку
Улан-Удэ примет очередную монголо-российскую выставку
Общество, 18.01.2024
Перед Сагаалганом монгольские производители вновь представят продукцию своей страны
Жители Бурятии окунутся в крещенские воды у стен монастыря
Жители Бурятии окунутся в крещенские воды у стен монастыря
Общество, 18.01.2024
В Прибайкальском районе крещенские купания состоятся у Свято-Троицкого Селенгинского монастыря
В Чите отменили крещенские купания на реке Ингода
В Чите отменили крещенские купания на реке Ингода
Общество, 18.01.2024
Купели оборудованы только на озере Кенон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^