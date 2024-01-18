Зампрокурора Бурятии проведёт приём дольщиков ЖК «Восточные ворота»

Он состоится 19 января



Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова проведёт личный приём участников долевого строительства ЖК «Восточные ворота» (застройщик ООО «Бургражданстрой»).



Также в приёме примут участие представители республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора.



Приём будет проходить 19 января в 11:00 по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23 а.



Для записи на приём необходимо обратиться по телефонам: 8 (3012) 21-44-98, 8 (3012) 21-08-52, 8 (3012) 21-11-31.



Ранее в соцсетях появились опасения дольщиков по поводу сроков завершения строительства жилищного комплекса и качества работ.

