В январе в Иркутской области проиндексированы отдельные меры соцподдержки

Некоторые выплаты в регионе будут проиндексированы в апреле



Постановлением правительства Иркутской области от 15 декабря 2023 года №1150-пп установлена величина прожиточного минимума на 2024 год. В связи с этим с 1 января в регионе проиндексированы меры социальной поддержки, зависящие от величины прожиточного уровня, сообщает пресс-служба правительства области.



– Изменения в сторону увеличения выплат коснулись ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей. Размер этой выплаты составляет для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним – 19 321 рубль, проживающих в иных местностях Иркутской области – 14 856 рублей. До таких же размеров изменилась величина ежемесячной денежной выплаты на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством. Увеличен размер выплат гражданам, заключившим социальный контракт по направлениям: поиск работы и выход из трудной жизненной ситуации. Проиндексированы пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области. Изменился размер ежемесячной денежной выплаты гражданам, находящимся на гемодиализе, в этом году он составляет 16 380 рублей, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.



Напомним, что в Иркутской области с прошлого года предусмотрен единый порядок индексации социальных выплат, установленных законами региона. Выплаты будут проиндексированы с 1 апреля 2024 года на индекс роста потребительских цен.



В их число входят ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам (предпенсионерам); ветеранам труда федерального значения; ветеранам труда Иркутской области; гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны; реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; пособие на ребёнка; ежемесячная выплата социального пособия; вознаграждение, причитающееся приёмным родителям; государственная социальная помощь; единовременная выплата семьям при рождении первого ребёнка; единовременная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет.



По данным министерства социального развития, опеки и попечительства, общее количество получателей мер социальной поддержки в Иркутской области составляет почти 700 тысяч человек.

