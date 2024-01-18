Все крещенские купели в Бурятии оказались безопасными



В ближайшую пятницу, 19 января, христиане отметят Крещение – один из главных православных праздников. Для большинства он ассоциируется с массовым купанием в ледяной проруби.



Всего в Бурятии, по данным республиканского управления МЧС, Всего в Бурятии, по данным республиканского управления МЧС, оборудуют 17 купелей. Качество воды в них проверили сотрудники Роспотребнадзора по Бурятии. Всего специалисты отобрали 40 проб на 14 водоёмах. Заодно исследовали и воду, которая будет использоваться для освящения. Она оказалась безопасной.



В надзорном ведомстве напомнили, что окунаться в Крещение можно только в специально оборудованных для этого местах. Лучше убедиться, что у вас нет медицинских противопоказаний, поскольку в первые сутки после таких омовений в больницах возрастает число пациентов с инфарктом и инсультом.



Заходить в прорубь нельзя людям с заболеваниями сердца, центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, воспалениями носоглотки, а также мочеполовыми и эндокринными заболеваниями. Крещенские купания противопоказаны пожилым, детям и беременным.



Перед тем, как погрузиться в воду, следует разогреть кожные покровы, растереться. Нырять и прыгать в купель запрещено. Не стоит оставаться там дольше минуты – так вы сможете избежать переохлаждения.