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Жители Бурятии окунутся в крещенские воды у стен монастыря

Жители Бурятии окунутся в крещенские воды у стен монастыря
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Прибайкальском районе крещенские купания состоятся у Свято-Троицкого Селенгинского монастыря

С 18 по 21 января праздник Крещения отметят в селе Троицкое Прибайкальского района Бурятии.

Как сообщили в Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре, 18 января с 17:00 начнётся всенощное бдение, 19 января в 00:00 состоится праздничная божественная литургия. По окончанию богослужения запланировано шествие с факелами на реку Селенга. На реке будет происходить великое освящение воды и начнутся крещенские купания.

В ледовом городке на Селенге будут оборудованы иордани на открытом воздухе и в отапливаемой палатке, а также купель с тёплой водой для людей с ослабленным здоровьем и детей. Все раздевалки отапливаются. В тёплых палатках можно будет помолиться и побеседовать со священниками. Крещенские купания будут проходить 19, 20 и 21 января.

Днём 19 января в ледовом городке будут проводиться крещенские игры и забавы, мастер-классы народных умельцев, катание на лошадях для детей.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Прибайкальский район Крещение монастырь

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