В Забайкалье в 2023 году появилось более 7,5 тысячи новых семей

Более 30% молодожёнов подали заявление в электронном виде



В ушедшем году на территории Забайкалья зарегистрировано 7543 записи о регистрации брака. Такие итоги 2023 года подвёл департамент ЗАГС края.



По полученным данным, регистрация брака стала самым частым запросом, которым забайкальцы пользуются в электронном виде. Через портал Госуслуги в 2023 году заявление подали 32% молодожёнов.



- Дата регистрации на портале бронируется ровно спустя месяц после подачи заявления, на более поздний срок её можно изменить. Варианты, когда необходимо ускорить дату регистрации, например, в случае длительной командировки, беременности, наличия общего ребёнка – решаются заведующим при личном обращении, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

