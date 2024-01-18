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В Бурятии назвали имя первого победителя олимпиады школьников

В Бурятии назвали имя первого победителя олимпиады школьников
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Вчера в республике прошло открытие регионального этапа ВСОШ

В Бурятии стало известно имя первого победителя всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 года. В соответствии с рейтинговой таблицей индивидуальных результатов участников регионального этапа ВСОШ по искусству («Мировая художественная культура») в республике победителем стал ученик 11 класса школы №25 города Улан-Удэ Санжи С. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Призёрами также стали:
- Ева П., ученица 11 класса Курумканской средней школы №2;
- Дарима Б., ученица 11 класса Кижингинской средней школы;
- Илана П., ученица 11 класса средней школы №25 города Улан-Удэ.

После 15 марта будет определен состав финалистов, которые отправятся на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников - 2024.

Вчера, 17 января, в региональном центре «Асториум» состоялось открытие регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Открыли мероприятие бурятские национальные танцы, исполненные хореографическим ансамблем «Адана» лицея-интерната №61 для одарённых детей г. Улан-Удэ. Песня «Всё зависит от нас самих», исполненная Златой К., лауреатом 1 степени республиканского телевизионного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Зажигаем звезды с СТС», настроила участников на успех в предстоящих написаниях олимпиады. С открытием регионального этапа участников поздравил двукратный призёр финала всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, ученица 11 класса лицея-интерната №61 для одарённых детей г. Улан-Удэ Фарида Д. После открытия мероприятия ребята приступили к написанию олимпиады по русскому языку.

Напомним, с 10 января в Бурятии стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Результаты по французскому языку, астрономии и искусству уже известны. Этап продлится до 29 февраля, а после 15 марта будет определен состав финалистов, которые пройдут на заключительный этап конкурса в 2024 году.

Возрастное ограничение: 12+.

Бурятия олимпиада школа дети образование

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