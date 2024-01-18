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В аэропорту Улан-Удэ предположили, почему рейс до Владивостока всегда заполнен на 100%

В аэропорту Улан-Удэ предположили, почему рейс до Владивостока всегда заполнен на 100%
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Обратно «места бывают»

Рейс Улан-Удэ - Владивосток имеет одну интересную особенность, сообщил 18 января в соцсетях Дмитрий Гармаев, гендиректор улан-удэнского аэропорта.

«Из Улан-Удэ во Владивосток рейс всегда полный, - отметил он. - В обратную сторону обычно места бывают».

Объяснение простое.

«Мы предполагаем, что часть пассажиров летят в столицу Приморья с целью купить машину, а обратно возвращаются уже на собственном железном коне», - написал Гармаев.

Авиакомпания «Аврора» зимой летает во Владивосток два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Аэропорт "Байкал" авиация Владивосток

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