В аэропорту Улан-Удэ предположили, почему рейс до Владивостока всегда заполнен на 100%

Обратно «места бывают»

Рейс Улан-Удэ - Владивосток имеет одну интересную особенность, сообщил 18 января в соцсетях Дмитрий Гармаев, гендиректор улан-удэнского аэропорта.

«Из Улан-Удэ во Владивосток рейс всегда полный, - отметил он. - В обратную сторону обычно места бывают».

Объяснение простое.

«Мы предполагаем, что часть пассажиров летят в столицу Приморья с целью купить машину, а обратно возвращаются уже на собственном железном коне», - написал Гармаев.

Авиакомпания «Аврора» зимой летает во Владивосток два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.