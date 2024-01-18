На реке в райцентре в Бурятии начали пилить лёд

Частный сектор в Тарбагатае спасают от затопления
На реке Куйтунка в Тарбагатае ведутся ледорезные работы. К ним приступили накануне. В районе улицы Строительная проделали траншею длиной в 900 метров, чтобы предотвратить выход наледных вод.
Как пояснили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», частный сектор в селе оказался под угрозой затопления.
В среду, 17 января, 16 человек резали лёд и очищали траншею от шуги. Работы продолжатся и займут ещё два-три дня, сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Против него выступили «Боевое братство» и Общественная палата Бурятии
Частный сектор в Тарбагатае спасают от затопления
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