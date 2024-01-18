Власти заявили, что оборудовать купель там небезопасно
Жителей кабанского села Посольское оставили без крещенской купели. Люди поинтересовались в группе «Кабанск-инфо.24/7», оборудуют ли в этот раз иордань в населённом пункте – и получили отрицательный ответ.
Как пояснила глава сельского поселения «Посольское» Светлана Осетрова, такое решение приняли ради безопасности самого населения.
- Причина – нестабильная ледовая обстановка: недостаточная толщина льда и трещины, – отметила она.
Осетрова добавила, что около Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря на Байкале организуют место для забора воды, которую перед этим освятят. Местным напомнили: выезд на лёд сейчас запрещён. Однако накануне на официальном сайте МЧС по Бурятии опубликовали список мест, где будут купели, и село Посольское в этом перечне значится.
В Бурятии жителей села оставили без крещенских купаний
Общество, Фото:
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