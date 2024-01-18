На Крещение в Бурятии оборудуют 17 купелей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Пунктов обогрева будет столько же



Бурятия готовится к празднику Крещения Господня, который отмечается 19 января.



В этом году в регионе планируется 17 оборудованных крещенских купелей и 17 пунктов обогрева, рассказал главный государственный инспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев. Также будет организовано дежурство государственных инспекторов по маломерным судам, спасателей, сотрудников полиции, медицинских работников и представителей органов местного самоуправления.



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям и гостям региона совершать обряд омовения только в оборудованных и предназначенных для этого местах:



- г. Улан-Удэ, р. Уда, возле стадиона «Спартак»;

- Прибайкальский район, р. Селенга, с. Троицкое;

- Прибайкальский район, с. Ильинка, горячий бассейн;

- Заиграевский район, п. Заиграево, район Моста;

- Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, р. Селенга, местность «Переправа»;

- Селенгинский район, оз. Гусиное, ул. Островского, напротив дома 37;

- Селенгинский район, с. Тахой, р. Убукунка;

- Джидинский район, р. Джида, с. Петропавловка;

- Закаменский район, г. Закаменск, р. Джида, местность «Поповка»;

- Кабанский район, с. Посольское, оз. Байкал;

- Кабанский район, п. Селенгинск, река Поперечная, район лыжной базы;

- Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, озеро Сосновое;

- г. Северобайкальск, район порта;

- Муйский район, п. Таксимо, оз. Безымянное;

- Прибайкальский район, с. Горячинск;

- Прибайкальский район, с. Зырянск;

- Курумканский район, с. Курумкан, местность «Гутарка», р. Баргузин.



Инспекторы ГИМС МЧС напоминают: только на оборудованных местах, которые соответствуют требованиям безопасности, вы будете защищены от несчастных случаев.



