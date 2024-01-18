В Бурятии сегодня морозно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ до 19 градусов мороза



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 января по республике переменная облачность и без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -12, по северу холоднее - 23-28 градусов мороза.



В Улан-Удэ тоже снега не ожидается. Ветер западный 3-8 м/с. Днём - 17,-19 градусов.





