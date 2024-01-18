В Улан-Удэ до 19 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 января по республике переменная облачность и без осадков. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -12, по северу холоднее - 23-28 градусов мороза.
В Улан-Удэ тоже снега не ожидается. Ветер западный 3-8 м/с. Днём - 17,-19 градусов.
В Бурятии сегодня морозно
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Общество, 18.01.2024
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