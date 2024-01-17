Алексей Цыденов начал раздавать жителям Бурятии магнитики из Индии



На минувшей неделе глава Бурятии На минувшей неделе глава Бурятии побывал в Индии – он принял участие во всемирном саммите «Энергичный Гуджарат», который проводится раз в два года. Как отметил сам Алексей Цыденов, это мероприятие даёт большие возможности для развития международных российско-индийских отношений.



Руководитель региона опубликовал в соцсетях общий снимок с премьер-министром страны, сделанный в рамках саммита. Однако Цыденова на нём видно плохо. Тому, кто найдёт его на фото, глава даже пообещал привезти магнитик.



- Подсказка – меня закрыл президент Объединённых Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, – заявил Алексей Цыденов.



Угадавших оказалось немало. Это даже Угадавших оказалось немало. Это даже озадачило главу. После возвращения домой он начал думать, как теперь раздавать сувениры. «Очень активно конкурс прошёл на поиск моей физиономии на коллективном фото», – отметил Цыденов.



Однако в итоге вопрос решился. Как стало известно «Байкал-Daily», всего руководитель республики привёз из далёкой Индии 20 магнитиков. Их получат первые 20 пользователей, оставивших правильный ответ в комментариях под тем самым снимком. Первые два везунчика уже забрали свои сувениры. Один магнитик «уехал» в Еравнинский район, за вторым счастливый обладатель из Улан-Удэ пришёл сам.