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В московском «Природограде» устроили день Байкала

В московском «Природограде» устроили день Байкала
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Гостей ВДНХ познакомили со священным озером

В ноябре в Москве открылась международная выставка-форум «Россия» (возрастное ограничение – 6+), в которой участвуют все 89 субъектов РФ. Они демонстрируют свои достижения на ВДНХ.
 
Неделю назад, 11 января, в павильоне «Природоград» стартовали дни заповедных территорий – заповедников, национальных парков и заказников. До 28-го числа всех посетителей пространства ждут мастер-классы, кинопоказы, игры и викторины.


 
Гости уже поближе познакомились со священным озером – для этого в «Природограде» устроили день Байкала. Программа была обширной и разнообразной – это и встречи со специалистами, и видеорассказы, и презентации. В павильоне рассказывали о богатстве байкальской флоры и фауны, эндемиках, а также краснокнижных растениях и животных республики.

Благотворительные фонды представили проекты, которые проводятся на особо охраняемых природных территориях, а ассоциация «Байкал без пластика» – программы по очистке озера.




Узнали гости и о байкальской нерпе. Все они уходили с улыбками и уверенностью, что обязательно приедут в «таёжную озёрную», чтобы увидеть её собственными глазами. Активное участие в мероприятии принял Байкальский государственный биосферный заповедник. «Каждый посетитель стенда Бурятии не только получил много интересной информации, но и смог узнать, как совершить путешествие на Байкал и составить свой маршрут», – отметили в учреждении.







Возрастное ограничение – 6+
Байкал Байкальский заповедник природа

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