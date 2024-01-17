Они заявили, что до заслуженного отдыха ещё далеко
Каждый третий житель бурятской столицы, который родился в 1967 году и позже, не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. А ещё 35% затруднились с оценкой пенсионной системы. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob.
Как выяснилось, пенсионную формулу (количество пенсионных коэффициентов × стоимость 1 коэффициента + фиксированная часть) считают справедливой только 6% улан-удэнцев. Почти треть – 26% – назвали её некорректной. Наши земляки, как правило, выступают против повышения пенсионного возраста и хотят, чтобы формула расчёта стала более прозрачной. Многие и вовсе уверены, что нужно вернуться к старому порядку начисления, когда учитывались стаж и размер зарплаты.
Мужчины заявляли о своей неосведомлённости чаще женщин (39% против 27%). А 4 из 10 представительниц прекрасного пола затруднились оценить справедливость пенсионной формулы (против 30% среди мужчин).
Чаще всего же в незнании базовых принципов расчёта пенсии в ходе опроса SuperJob признавались горожане до 34 лет. По их мнению, до заслуженного отдыха ещё долго и всё может несколько раз измениться.
Часть работающих улан-удэнцев ничего не знают о пенсии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Гостей ВДНХ познакомили со священным озером
Они заявили, что до заслуженного отдыха ещё далеко
Учёный заявил, что оно не могло повлиять на сон косолапых
Псы свободно разгуливают по территории «Ананды» и выходят за её пределы
Их припугнули холерой, дизентерией и гепатитом
Песков назвал эту идею нереализуемой
Их в республике выявляли чаще, чем в других регионах
Их будут ловить сразу в двух микрорайонах
Сделать это теперь можно по единому короткому номеру
Некоторые жители республики выступили против её предстоящего концерта
Транспортная авиация доставляет помощь бойцам СВО
Он нарушил федеральный закон о госзакупках
Полёты начнутся в феврале и марте
Замруководителя поликлиники привлекли к административной ответственности
В соревнованиях участвовали более 90 спортсменов