В приюте в Улан-Удэ распоясались собаки









Однако потом процесс На минувшей неделе представители местного фонда помощи животным «Собака счастья» рассказали, что в этом приюте разом усыпили 18 беспризорных псов. Туда неожиданно нагрянули сотрудники управления ветеринарии. Они подвергли эвтаназии четвероногих, которых отловили в рамках муниципального контракта. Всего таковых 30, но умертвить успели только часть.Однако потом процесс приостановили – волонтёрам дали возможность вывезти питомцев из учреждения и переписать их на себя, чтобы спасти от верной смерти. Животным вовсю ищут хозяев или передержку, в том числе – в других российских городах.





Вскоре в «Ананде» провели первое выездное совещание, в ходе которого выявили нарушения и дали на их устранение неделю с небольшим. Разобраться с недочётами должны до 21 января. В противном случае руководству придётся ответить по статье 8.54 КоАП РФ – за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными в приютах.





Недавно в улан-удэнском приюте «Ананда», который находится в муниципальной собственности, побывали сотрудники республиканского управления ветеринарии во главе с его руководителем Амгаланом Дармаевым. Там устроили выездное совещание, в котором также приняли участие председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев, зампредседателя комитета по благоустройству Инга Дакананян, инспектор муниципального контроля и представители самого учреждения.Специалисты проконтролировали устранение нарушений, ранее выявленных в «Ананде». Как выяснилось, многие собаки всё также свободно передвигаются по территории приюта и даже выходят за его пределы.Ветуправление порекомендовало городской администрации привлечь руководство ООО «Ананда» к ответственности по статье 47.1 республиканского закона «Об административных правонарушениях» – за самовыгул животных и усилить работу по исполнению переданных ему полномочий.