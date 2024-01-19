Спортсмены посоревнуются в ловле на мормышку со льда
В Бурятии проведут чемпионат Прибайкальского района по ловле рыбы на мормышку со льда. Соревнования состоятся 27 января на озере Котокель.
Республиканский турнир проведут как открытое лично-командное первенство. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных образований Бурятии, рыболовно-спортивных обществ и организаций, клубов и обществ охотников и рыболовов, а также все свободно заявленные рыболовы. Возраст спортсменов – не моложе 16 лет.
Чемпионат проводится в личном зачёте среди женщин с организацией отдельной зоны ловли. У мужчин его проведут в личном и командном зачётах. Состав команды – 3 человека. Допускается участие в соревновании в личном зачёте.
Распорядок дня соревнований по времени:
7:30 - Сбор, регистрация и жеребьёвка участников.
8:30 - Открытие соревнований.
9:00 –Начало соревнований.
11:30 – Окончание первого тура. Взвешивание. Подведение итогов первого тура.
13:00 – Начало второго тура.
15:30 – Окончание соревнований. Взвешивание. Подведение итогов соревнований.
17:00-17:30 - Награждение участников. Закрытие соревнований.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии проведут рыболовный чемпионат на Котокеле
Общество, Фото:
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