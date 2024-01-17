17 января

16 января

Популярное

В Иркутской области пройдёт лыжный чемпионат СФО и ДФО

В Иркутской области пройдёт лыжный чемпионат СФО и ДФО
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования состоятся на следующей неделе

В Ангарском городском округе на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» впервые пройдёт чемпионат Дальневосточного и Сибирского федеральных округов по лыжным гонкам. Около 170 спортсменов будут бороться за медали чемпионата с 24 по 28 января.

- Планируется, что на соревнования приедут команды из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Сахалинской, Магаданской областей, Красноярского и Алтайского краёв, Республики Саха (Якутия). Иркутскую область представит команда из двадцати лыжников, - рассказал министр спорта принимающего региона Павел Богатырев.

В чемпионате Дальневосточного и Сибирского округов выступят сильнейшие спортсмены регионов 2007 года рождения и старше с разрядом не ниже первого спортивного. Лыжникам предстоит бороться за медали в индивидуальных гонках свободным и классическим стилем, спринте и эстафетах. Итоги подведут в личном и командном зачётах.


24 января пройдут индивидуальные гонки свободным стилем: женщины пробегут дистанцию 10 километров, мужчины – 15 километров. 25 января лыжники определят сильнейших в спринте. 26 января – день отдыха. 27 января состоятся эстафеты 4 х 7,5 километров. 28 января пройдут индивидуальные гонки классическим стилем: женщины выйдут на дистанцию 10 километров, мужчины – на 15 километров.

Победителей и призёров чемпионата двух федеральных округов наградят медалями и грамотами, а также вручат памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 0+.
чемпионат ДФО чемпионат СФО Иркутская область лыжный спорт лыжные гонки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия примет чемпионат ДФО по универсальному бою
Бурятия примет чемпионат ДФО по универсальному бою
Общество, 17.01.2024
За награды сразятся спортсмены 6 регионов
На северном Байкале оборудуют крещенскую купель
На северном Байкале оборудуют крещенскую купель
Общество, 17.01.2024
На севере Бурятии отметят один из главных и почитаемых православных праздников
В Иркутской области пройдёт лыжный чемпионат СФО и ДФО
В Иркутской области пройдёт лыжный чемпионат СФО и ДФО
Общество, 17.01.2024
Соревнования состоятся на следующей неделе
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
Общество, 17.01.2024
Электричества не будет на части улиц в Аршане
Агинский округ первым встретит Сагаалган
Агинский округ первым встретит Сагаалган
Общество, 17.01.2024
Праздник в национальных костюмах пройдёт в Дульдурге
В Иркутской области Сагаалган откроют праздником ёхора
В Иркутской области Сагаалган откроют праздником ёхора
Общество, 17.01.2024
В регионе запланировано проведение более 20 тематических мероприятий
Жителям района Бурятии помогут искать родственников в Монголии
Жителям района Бурятии помогут искать родственников в Монголии
Общество, 17.01.2024
В Закамне начат совместный монголо-российский проект «Элинсэгэй захяа»
В Забайкалье перед военнослужащими выступили известные рок-музыканты
В Забайкалье перед военнослужащими выступили известные рок-музыканты
Общество, 17.01.2024
В регионе побывали Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ» и Сергей Галанин
В лесах Ольхона заметили дым и огонь
В лесах Ольхона заметили дым и огонь
Общество, 17.01.2024
Лесники приступили к сжиганию порубочных остатков
В Бурятии проходит чемпионат по зимнему футболу
В Бурятии проходит чемпионат по зимнему футболу
Общество, 17.01.2024
В прошедшие выходные состоялись первые матчи турнира
Пулевик из Бурятии выиграл «золото» первенства России
Пулевик из Бурятии выиграл «золото» первенства России
Общество, 17.01.2024
Соревнования проходят в столице Удмуртии
В Забайкалье в 2023 году родилось более 10 тысяч малышей
В Забайкалье в 2023 году родилось более 10 тысяч малышей
Общество, 17.01.2024
Больше всего новорождённых появилось в Чите
В Бурятии выберут лучшего «ИТ-багшу»
В Бурятии выберут лучшего «ИТ-багшу»
Общество, 17.01.2024
Также определят лучших айтишников среди старшеклассников
Киберспортсмены Бурятии вошли в мировой рейтинг «HLTV»
Киберспортсмены Бурятии вошли в мировой рейтинг «HLTV»
Общество, 17.01.2024
Сборная республики получила шанс соревноваться с лучшими командами мира
В Иркутской области из-за Крещения введут режим повышенной готовности
В Иркутской области из-за Крещения введут режим повышенной готовности
Общество, 17.01.2024
Глав муниципальных образований обязали обеспечить контроль за местами купания людей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^