В Бурятии усомнились в возможном пробуждении медведей из-за землетрясения

Вечером 15 января в Бурятии произошло землетрясение, которое «докатилось» до соседних Забайкалья и Иркутской области. Его эпицентр находился на севере Байкала, недалеко от Курумкана. Энергетический класс сейсмособытия составил 14.3, а магнитуда – 5,7.
Подземный толчок не на шутку перепугал многих жителей республики. А иркутские и забайкальские СМИ сообщили, что из-за него и вовсе могли проснуться медведи Прибайкалья, которые всего пару месяцев назад залегли в свои берлоги – хотя такие случаи довольно редки.
В разговоре с «Байкал-Daily» начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье», доктор биологических наук Александр Ананин усомнился в возможном пробуждении косолапых из-за землетрясения.
- Подобных сведений у нас нет, – отметил учёный. – Сейчас морозы – в такие ранние сроки это невозможно. Другое дело, если бы был март и тепло.
По словам Александра Ананина, никаких следов медведей на территории Забайкальского нацпарка нет.
Как пояснили ранее во ФГБУ «Заповедное Подлеморье», зимой бурые хищники спят 60 до 200 дней – всё зависит от состояния их здоровья и погоды. У косолапых в это время снижаются температура тела, частота дыхания и ритм сердца и замедляется обмен веществ.
Самцы готовят себе отдельную берлогу, а самки погружаются в сон с медвежатами, родившимися в прошлом году. Зимуют звери в глухом лесу, на старых вырубках и гарях, под корнями или стволами деревьев. Иногда они роют яму или ложатся в расщелинах скал и пещерах. Мишки, предпочитающие комфорт, натаскивают подстилку – сухие листья, мох, ветки хвойных деревьев.
Самцы готовят себе отдельную берлогу, а самки погружаются в сон с медвежатами, родившимися в прошлом году. Зимуют звери в глухом лесу, на старых вырубках и гарях, под корнями или стволами деревьев. Иногда они роют яму или ложатся в расщелинах скал и пещерах. Мишки, предпочитающие комфорт, натаскивают подстилку – сухие листья, мох, ветки хвойных деревьев.