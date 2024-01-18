В райцентре Бурятии состоялся республиканский турнир по волейболу

Общество, Фото: администрация Кижингинского района

Победу одержали хозяева



В конце прошлой недели в Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу среди юношей 2006-2007 годов рождения. Соревнования принимало село Кижинга.



В турнире участвовали команды из Кижингинского, Заиграевского, Хоринского районов, г. Улан-Удэ и Забайкальского края. 7 команд соревновались между собой на протяжении 10 часов в двух подгруппах, а затем в полуфинальных и финальных играх.



Как сообщили в администрации Кижингинского района, после «крестов» определились чемпионы и призёры:

1 место – «Кижинга 1» (Кижингинская спортивная школа),

2 место – «Заиграево» (Онохойская спортивная школа),

3 место – «Кижинга 2» (Кижингинская спортивная школа).

