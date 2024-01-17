В Улан-Удэ устроят облаву на бездомных собак

Их будут ловить сразу в двух микрорайонах
В ближайший четверг, 18 января, в столице Бурятии устроят «собачий» рейд. Он пройдёт на Комушке и в микрорайоне Горького.
Специалисты займутся отловом беспризорных псов и проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев. Заявки на отлов и сообщения о нарушителях будут принимать в оперативном штабе по номеру 8-924-777-10-11.
С 10:00 до 16:00 на улице Военная 1-й проезд, 1а/2 (рядом магазин «Радужный») развернут ветеринарный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить животных от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный чип.
Сделать это теперь можно по единому короткому номеру
Некоторые жители республики выступили против её предстоящего концерта
Транспортная авиация доставляет помощь бойцам СВО
Он нарушил федеральный закон о госзакупках
Полёты начнутся в феврале и марте
Замруководителя поликлиники привлекли к административной ответственности
В соревнованиях участвовали более 90 спортсменов
Из-за этого там до сих пор не заработали ледовые переправы
«Хотим закольцевать Байкал»
Для сохранения преемственности
Внутрь дети насыпали семечек и зерна
Активисты твёрдо намерены добиться его отмены
Родители детей заявили, что они занимаются на дистанте самостоятельно
Игровую зону снесут по решению суда