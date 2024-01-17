На северном Байкале оборудуют крещенскую купель

Общество, Фото: администрация Северобайкальска

На севере Бурятии отметят один из главных и почитаемых православных праздников



В Северобайкальске активно ведутся работы по подготовке к Крещению. Для горожан оборудуют купель на озере Байкал. Она будет располагаться в районе воинской части, у деревянного причала.



Официально купания начнутся с 21:00 18 января и продолжатся до 21:00 19 января. Для всех желающих погрузиться в крещенские воды установят отапливаемые палатки для переодевания. Также в месте для купания будет обеспечено дежурство представителей местной администрации, сотрудников полиции, представителей МЧС.



- Чин великого освящения воды состоится 19 января после окончания богослужения в православном храме в честь иконы Божией матери «Казанская» (ориентировочно в 2:30), - сообщает администрация Северобайкальска.



Возрастное ограничение: 6+.

