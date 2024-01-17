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В Бурятии проходит чемпионат по зимнему футболу

В Бурятии проходит чемпионат по зимнему футболу
Общество,  Фото:паблик «Футбол Республики Бурятия»
В прошедшие выходные состоялись первые матчи турнира

14 января в Бурятии прошли первые игры чемпионата республики по зимнему футболу «Зимний мяч». В этом году в турнире принимают участие 7 команд: спортивная школа №6, БГУ, ВСГУТУ, «Бурятия - 2007», «Локомотив», БГСХА и «Бурятия – 2008».

- Команды спортшколы №6 и БГСХА могут похвастаться отличным началом турнира – победами всухую. Тем временем как команды «Локомотив» и ВСГУТУ закончили матч боевой ничьёй, ну, а юноши 2008 года «чилили дома» в этот прекрасный солнечный день, - сообщает паблик «Футбол Республики Бурятия».

Напомним, что в прошлом году победителем чемпионата стала команда спортивной школы №6.

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