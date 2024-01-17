В Иркутской области Сагаалган откроют праздником ёхора

В регионе запланировано проведение более 20 тематических мероприятий
Празднование Белого месяца в Иркутской области начнётся 10 февраля и продлится в течение месяца. Соответствующий указ подписал губернатор региона. За это время учреждения культуры региона проведут более 20 тематических мероприятий в различных муниципальных образованиях области.
Цикл праздничных мероприятий откроет «Сагаалганай ёхор» (6+). Он состоится в первый день праздника на площади у стадиона «Труд» в Иркутске в 16:00. На сцене выступят национальные ансамбли, исполнители народных и эстрадных песен. Гости вечера смогут попробовать традиционные бурятские блюда и принять участие в мастер-классах, национальных бурятских играх, чаепитии с боовами. Кульминацией праздника станет исполнение традиционного бурятского ёхора всеми гостями мероприятия.
В этот же день, 10 февраля, в Иркутском областном театре юного зрителя им. А. Вампилова пройдёт традиционный праздничный концерт (6+). Для зрителей выступят: звезда бурятской эстрады, заслуженный работник культуры Республики Бурятии Мэдэгма Доржиева, гость из Казахстана, поэт-песенник и певец Жанат Жулсупов, артисты Олег Тубчинов, Бато Цындымеев, Дарима Забанова и ансамбль песни и танца «Улаалзай».
С 12 по 20 февраля в Иркутске и Иркутском районе на различных площадках пройдут тематические встречи и мастер-классы.
21 февраля в ресурсном центре по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области состоится круглый стол, посвящённый международному дню родных языков. Участвовать в нём будут представители национальных культурных центров региона и преподаватели родных языков.
Во дворце спорта «Труд» 24 февраля пройдёт праздничный гала-концерт (6+) с участием приглашённых артистов и местных творческих коллективов.
В первый день весны, 1 марта, в посёлке Большое Голоустное пройдёт «Детский Сагаалган» (0+). Праздник включает в себя концертную программу, мастер-классы, квест и квиз для дошколят, учеников младших и старших классов.
Кроме того, в праздничные дни состоится акция «Удели минуту родному языку» (0+). Для участия семье необходимо снять короткий видеоролик с поздравлением на бурятском языке (благопожеланием) и отправить по электронной почте tradicot@mail.ru. Победителя определит народное жюри.
В рамках празднования Сагаалгана стартует и детский онлайн-конкурс чтецов «Би Бэрхэб» (6+) для детей от 7 до 10 лет. Чтобы принять в нём участие нужно до 16 февраля прислать по электронной почте tradicot@mail.ru видео с записью исполнения стихотворения бурятских поэтов, писателей, а также авторские стихотворения на национальном языке на тему семьи, семейных ценностей, преемственности поколений, дома и родной земли. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Напомним, что в этом году первый день праздника приходится на выходной день, поэтому следующий рабочий день, 12 февраля, объявлен нерабочим днём на территории Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутской области Сагаалган откроют праздником ёхора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Закамне начат совместный монголо-российский проект «Элинсэгэй захяа»
В регионе побывали Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ» и Сергей Галанин
Лесники приступили к сжиганию порубочных остатков
В прошедшие выходные состоялись первые матчи турнира
Соревнования проходят в столице Удмуртии
Больше всего новорождённых появилось в Чите
Также определят лучших айтишников среди старшеклассников
Сборная республики получила шанс соревноваться с лучшими командами мира
Глав муниципальных образований обязали обеспечить контроль за местами купания людей
Стало известно, кому достанутся обещанные сувениры
Экипаж танка удержал населённый пункт
Гостей ВДНХ познакомили со священным озером
Они заявили, что до заслуженного отдыха ещё далеко
Учёный заявил, что оно не могло повлиять на сон косолапых
Псы свободно разгуливают по территории «Ананды» и выходят за её пределы