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В Иркутской области Сагаалган откроют праздником ёхора

В Иркутской области Сагаалган откроют праздником ёхора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе запланировано проведение более 20 тематических мероприятий

Празднование Белого месяца в Иркутской области начнётся 10 февраля и продлится в течение месяца. Соответствующий указ подписал губернатор региона. За это время учреждения культуры региона проведут более 20 тематических мероприятий в различных муниципальных образованиях области.

Цикл праздничных мероприятий откроет «Сагаалганай ёхор» (6+). Он состоится в первый день праздника на площади у стадиона «Труд» в Иркутске в 16:00. На сцене выступят национальные ансамбли, исполнители народных и эстрадных песен. Гости вечера смогут попробовать традиционные бурятские блюда и принять участие в мастер-классах, национальных бурятских играх, чаепитии с боовами. Кульминацией праздника станет исполнение традиционного бурятского ёхора всеми гостями мероприятия.

В этот же день, 10 февраля, в Иркутском областном театре юного зрителя им. А. Вампилова пройдёт традиционный праздничный концерт (6+). Для зрителей выступят: звезда бурятской эстрады, заслуженный работник культуры Республики Бурятии Мэдэгма Доржиева, гость из Казахстана, поэт-песенник и певец Жанат Жулсупов, артисты Олег Тубчинов, Бато Цындымеев, Дарима Забанова и ансамбль песни и танца «Улаалзай».

С 12 по 20 февраля в Иркутске и Иркутском районе на различных площадках пройдут тематические встречи и мастер-классы.

21 февраля в ресурсном центре по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области состоится круглый стол, посвящённый международному дню родных языков. Участвовать в нём будут представители национальных культурных центров региона и преподаватели родных языков.

Во дворце спорта «Труд» 24 февраля пройдёт праздничный гала-концерт (6+) с участием приглашённых артистов и местных творческих коллективов.

В первый день весны, 1 марта, в посёлке Большое Голоустное пройдёт «Детский Сагаалган» (0+). Праздник включает в себя концертную программу, мастер-классы, квест и квиз для дошколят, учеников младших и старших классов.

Кроме того, в праздничные дни состоится акция «Удели минуту родному языку» (0+). Для участия семье необходимо снять короткий видеоролик с поздравлением на бурятском языке (благопожеланием) и отправить по электронной почте tradicot@mail.ru. Победителя определит народное жюри.

В рамках празднования Сагаалгана стартует и детский онлайн-конкурс чтецов «Би Бэрхэб» (6+) для детей от 7 до 10 лет. Чтобы принять в нём участие нужно до 16 февраля прислать по электронной почте tradicot@mail.ru видео с записью исполнения стихотворения бурятских поэтов, писателей, а также авторские стихотворения на национальном языке на тему семьи, семейных ценностей, преемственности поколений, дома и родной земли. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, что в этом году первый день праздника приходится на выходной день, поэтому следующий рабочий день, 12 февраля, объявлен нерабочим днём на территории Усть-Ордынского Бурятского округа и Ольхонского района.

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутская область ёхор Праздники концерт Сагаалган

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