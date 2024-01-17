Соревнования проходят в столице Удмуртии
15 января в Ижевске стартовали первенство России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. В турнирах принимает участие более 500 спортсменов из 44 регионов страны.
Как сообщает республиканская спортивная школа олимпийского резерва, пулевик из Бурятии Тамир Б. выиграл «золото» первенства России. Спортсмен обошёл соперников из Свердловской области и Москвы. Тамира тренирует Александр Степанов.
Напомним, что соревнования в Ижевске продлятся до 23 января.
Пулевик из Бурятии выиграл «золото» первенства России
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