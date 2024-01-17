Киберспортсмены Бурятии вошли в мировой рейтинг «HLTV»

Общество, Фото: федерация компьютерного спорта РБ

Сборная республики получила шанс соревноваться с лучшими командами мира



С 14 по 15 января прошли открытые Восточно-Азиатские квалификации «PGL Major» по игре «Counter-Strike 2» (18+). Впервые в истории Бурятии киберспортивная команда республики «Memo Team» прошла квалификации на платформе «HLTV».



- «HLTV» – это официальная платформа для киберспортивных соревнований по игре «Counter-Strike» (18+). Квалификация на HLTV – это важный этап для команды, который позволяет им получить шанс соревноваться с лучшими командами мира и привлечь к себе внимание киберспортивного сообщества, - сообщает федерация компьютерного спорта РБ.



Команда состоит из пяти молодых игроков из Бурятии, которые стали известны своими выдающимися навыками и профессионализмом в мире киберспорта. Менее года назад команда получила статус «Сборная Республики Бурятия», а уже сегодня они вошли в топ мировых команд. «Memo Team» отлично справилась с тяжёлым путём к квалификациям, показав свои навыки, тактику и взаимодействие на командном уровне.

