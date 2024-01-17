Больше всего новорождённых появилось в Чите
В Забайкальском крае краевой департамент ЗАГС подвёл итоги 2023 года. По полученным данным в ушедшем году на территории региона зарегистрировано 10 554 рождения.
Самое большое количество рождений традиционно в столице края – Чите. Здесь за год зарегистрировано более четырёх тысяч малышей. Вторым по рождаемости является Читинский район – 805 записей, третьим – Краснокаменский (551), четвертым – Борзинский (450) и пятым – Агинский район, где зарегистрировано 378 рождений.
Напомним, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.
В Забайкалье в 2023 году родилось более 10 тысяч малышей
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