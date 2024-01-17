В лесах Ольхона заметили дым и огонь

Лесники приступили к сжиганию порубочных остатков



В Иркутской области внимание туристов и местных жителей привлекло регулярное появление огня и дыма в лесной части острова Ольхон. Как сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», с 9 января по настоящий момент здесь в тайге проводят сжигание порубочных остатков. Данные мероприятия являются частью системной профилактической работы по подготовке к новому пожароопасному сезону.



По данным специалистов Островного участкового лесничества, работы по сжиганию порубочных остатков и древесного мусора производятся на территории двух лесных кварталов (за номерами 6 и 54), которые несколькими годами ранее пострадали от пожаров и сильного ветра. Границы и состояние пострадавших участков были задокументированы в результате лесопатологических исследований. Уборку ветровальной и повреждённой огнём древесины согласовало министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.



Осенью 2023 года в указанных лесных кварталах состоялась заготовка 320 кубометров сухостоя и 1420 кубометров валежника, которую самостоятельно провели местные жители (малоимущие семьи, члены семей участников СВО), а организовали и проконтролировали государственные инспекторы «Заповедного Прибайкалья». Сжигание порубочных остатков стало возможно после достижения определённого уровня снежного покрова в лесу.



- В настоящее время на местах состоявшейся заготовки дров работают 5 сотрудников Островного участкового лесничества, задействован автомобиль УАЗ «Фермер». За каждым сотрудником закреплён определённый участок, за безопасность которого существует персональная ответственность (инструктаж, подписи в соответствующем журнале). На месте собираемого костра не должно быть подроста и расположенных рядом сырорастущих деревьев, высота пламени тоже не может превышать определённого предела. С соблюдением всех требований безопасности, работы хватит не на одну неделю. Выполнить сжигание нужно, так как это обезопасит ольхонскую тайгу от новых пожаров и освободит пострадавшие участки для самовосстановления. Совмещаем эту работу с остальной, в частности, проведением зимних маршрутных учётов, — пояснил Юрий Мясников, руководитель Островного участкового лесничества.



