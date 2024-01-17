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Авиакомпания «ИрАэро» запланировала рейсы из Иркутска в Нячанг и Манилу

Авиакомпания «ИрАэро» запланировала рейсы из Иркутска в Нячанг и Манилу
Общество,  Фото:pixabay.com

Полёты начнутся в феврале и марте

Авиакомпания «ИрАэро» с 25 февраля начнёт выполнять регулярные рейсы из Иркутска в Нячанг (Вьетнам), а с начала марта - рейсы в Манилу (Филиппины) с технической посадкой в Китае. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Перелёты по маршруту Иркутск – Нячанг – Иркутск запланированы с частотой два раза в неделю, по маршруту Иркутск – Манила – Иркутск - один раз в неделю. На маршрутах будут эксплуатироваться самолёты Superjet 100. Поэтому перелёты будут осуществляться с технической посадкой для дозаправки на территории Китая. От авиационных властей КНР получены соответствующие разрешения, сообщили в авиакомпании.

Как рассказал «Вестнику АТОР» заместитель гендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов, ориентировочное время полёта из Иркутска в Нячанг и Манилу составит 7,5-8 часов, включая техническую посадку для дозаправки в Китае. Она займёт 45-60 минут, в течение которых пассажиры будут оставаться на борту самолёта.

«Ввиду продолжительного отсутствия авиасообщения между Россией и Филиппинами сложно прогнозировать объём пассажиропотока, но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса», – сообщил Крупнов.

По его словам, перелеты в Манилу планируются и в летнем расписании 2024 года (оно вступит в силу в конце марта - ред.). В авиакомпании прогнозируют, что спрос на рейсы в столицу Филиппин будет высоким.

О том, что российские самолеты могут полететь на Филиппины, в ноябре 2023 года заявлял глава минтранса России Виталий Савельев. Позже источники на авиационном и туристическом рынках предположили, что запуска прямых рейсов на Филиппины в сезоне зима 2023-2024 не будет. Теперь рейсы всё же должны начаться, но будут они не совсем прямыми, подчёркивает телеграм-канал «Пристегните ремни».

«ИрАэро» уже выполняет полёты в Ханой. Через аэропорт Улан-Удэ эта авиакомпания летает из Иркутска в города Дальнего Востока. 
"ИрАэро" туризм Иркутск авиация

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