В Забайкалье перед военнослужащими выступили известные рок-музыканты

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкалья

В регионе побывали Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ» и Сергей Галанин



В Забайкальском крае гости рождественского фестиваля, музыканты Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ» и Сергей Галанин 16 января выступили в окружном учебном центр по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа, а также в 321-м военном клиническом госпитале в Чите.



Офицеры, военнослужащие по контракту и по призыву, а также их семьи услышали песни в исполнении Александра Ф. Скляра «Досуги-буги», «Маршруты московские», «Моя жизнь», «На кухне» и другие.



В этот же день в 321-м военном клиническом госпитале для военнослужащих, бойцов СВО и медицинского персонала выступил лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Он исполнил свои хиты и даже одну из новых композиций.



- Она называется «Учитель, врач, солдат». Как ни крути – это одни из самых важных профессий. Вот об этом песня, - сказал Сергей Галанин.



Руководство госпиталя поблагодарило артиста, а после певец сделал памятные фото со всеми желающими. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

