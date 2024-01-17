17 января

16 января

Популярное

В Забайкалье перед военнослужащими выступили известные рок-музыканты

В Забайкалье перед военнослужащими выступили известные рок-музыканты
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкалья
В регионе побывали Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ» и Сергей Галанин

В Забайкальском крае гости рождественского фестиваля, музыканты Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ» и Сергей Галанин 16 января выступили в окружном учебном центр по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа, а также в 321-м военном клиническом госпитале в Чите.

Офицеры, военнослужащие по контракту и по призыву, а также их семьи услышали песни в исполнении Александра Ф. Скляра «Досуги-буги», «Маршруты московские», «Моя жизнь», «На кухне» и другие.

В этот же день в 321-м военном клиническом госпитале для военнослужащих, бойцов СВО и медицинского персонала выступил лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Он исполнил свои хиты и даже одну из новых композиций.

- Она называется «Учитель, врач, солдат». Как ни крути – это одни из самых важных профессий. Вот об этом песня, - сказал Сергей Галанин.

Руководство госпиталя поблагодарило артиста, а после певец сделал памятные фото со всеми желающими. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край фестиваль рок концерт военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В лесах Ольхона заметили дым и огонь
В лесах Ольхона заметили дым и огонь
Общество, 17.01.2024
Лесники приступили к сжиганию порубочных остатков
В Бурятии проходит чемпионат по зимнему футболу
В Бурятии проходит чемпионат по зимнему футболу
Общество, 17.01.2024
В прошедшие выходные состоялись первые матчи турнира
Пулевик из Бурятии выиграл «золото» первенства России
Пулевик из Бурятии выиграл «золото» первенства России
Общество, 17.01.2024
Соревнования проходят в столице Удмуртии
В Забайкалье в 2023 году родилось более 10 тысяч малышей
В Забайкалье в 2023 году родилось более 10 тысяч малышей
Общество, 17.01.2024
Больше всего новорождённых появилось в Чите
В Бурятии выберут лучшего «ИТ-багшу»
В Бурятии выберут лучшего «ИТ-багшу»
Общество, 17.01.2024
Также определят лучших айтишников среди старшеклассников
Киберспортсмены Бурятии вошли в мировой рейтинг «HLTV»
Киберспортсмены Бурятии вошли в мировой рейтинг «HLTV»
Общество, 17.01.2024
Сборная республики получила шанс соревноваться с лучшими командами мира
В Иркутской области из-за Крещения введут режим повышенной готовности
В Иркутской области из-за Крещения введут режим повышенной готовности
Общество, 17.01.2024
Глав муниципальных образований обязали обеспечить контроль за местами купания людей
Алексей Цыденов начал раздавать жителям Бурятии магнитики из Индии
Алексей Цыденов начал раздавать жителям Бурятии магнитики из Индии
Общество, 17.01.2024
Стало известно, кому достанутся обещанные сувениры
О подвиге танкиста из Бурятии рассказали в Минобороны РФ
О подвиге танкиста из Бурятии рассказали в Минобороны РФ
Общество, 17.01.2024
Экипаж танка удержал населённый пункт
В московском «Природограде» устроили день Байкала
В московском «Природограде» устроили день Байкала
Общество, 17.01.2024
Гостей ВДНХ познакомили со священным озером
Часть работающих улан-удэнцев ничего не знают о пенсии
Часть работающих улан-удэнцев ничего не знают о пенсии
Общество, 17.01.2024
Они заявили, что до заслуженного отдыха ещё далеко
В Бурятии усомнились в возможном пробуждении медведей из-за землетрясения
В Бурятии усомнились в возможном пробуждении медведей из-за землетрясения
Общество, 17.01.2024
Учёный заявил, что оно не могло повлиять на сон косолапых
В приюте в Улан-Удэ распоясались собаки
В приюте в Улан-Удэ распоясались собаки
Общество, 17.01.2024
Псы свободно разгуливают по территории «Ананды» и выходят за её пределы
В Бурятии жителей района призвали не пить воду из водоёмов
В Бурятии жителей района призвали не пить воду из водоёмов
Общество, 17.01.2024
Их припугнули холерой, дизентерией и гепатитом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^