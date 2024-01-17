В регионе побывали Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ» и Сергей Галанин
В Забайкальском крае гости рождественского фестиваля, музыканты Александр Ф. Скляр с группой «Ва-Банкъ» и Сергей Галанин 16 января выступили в окружном учебном центр по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск Восточного военного округа, а также в 321-м военном клиническом госпитале в Чите.
Офицеры, военнослужащие по контракту и по призыву, а также их семьи услышали песни в исполнении Александра Ф. Скляра «Досуги-буги», «Маршруты московские», «Моя жизнь», «На кухне» и другие.
В этот же день в 321-м военном клиническом госпитале для военнослужащих, бойцов СВО и медицинского персонала выступил лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Он исполнил свои хиты и даже одну из новых композиций.
- Она называется «Учитель, врач, солдат». Как ни крути – это одни из самых важных профессий. Вот об этом песня, - сказал Сергей Галанин.
Руководство госпиталя поблагодарило артиста, а после певец сделал памятные фото со всеми желающими. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье перед военнослужащими выступили известные рок-музыканты
Общество, Фото:
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