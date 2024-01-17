Бурятия примет чемпионат ДФО по универсальному бою

За награды сразятся спортсмены 6 регионов



В Улан-Удэ состоятся чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по универсальному бою. Соревнования пройдут с 25 по 29 января в региональном центре единоборств «Патриот». Турнир будет посвящён памяти кавалера ордена Мужества, старшего сержанта полиции, бойца ОМОНа «Кречет» управления Росгвардии по РБ Агван-Жамсы Банзанова.



- Универсальный бой — это зрелищный и комплексный вид спорта, включающий в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу из пневматического оружия и рукопашный бой, - рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.



В турнире примут участие 250 спортсменов из шести регионов: Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Бурятии, Магаданской области и Еврейского автономного округа. 27 января в 13:00 состоится торжественное открытие соревнований. Вход на турнир свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

