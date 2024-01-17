В Бурятии выберут лучшего «ИТ-багшу»

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В Бурятии проведут конкурсы в сфере информационных технологий. Об этом 16 января рассказали на совете по цифровому развитию при главе республики.
В 2024 году планируется нескольких конкурсов, а именно: «Лучший ИТ-педагог Республики Бурятия» для педагогов муниципальных и образовательных организаций, среднего профессионального образования и дополнительного образования; «Мы – будущее ИТ Бурятии» для учащихся 8-11 классов и студентов и «Лучший ИТ-багша» для педагогов бурятского языка, который пройдёт уже во второй раз.
Конкурсы будут состоять из нескольких этапов, их проведение запланировано на первое полугодие этого года. Главная цель – поддержка и профессиональная ориентация молодёжи в сфере информационных технологий и технологического предпринимательства в Бурятии.
- На данный момент в учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования республики по направлениям подготовки в области информационных технологий обучается более 3,5 тыс. студентов. Для ранней профориентации в школах Бурятии успешно действуют инженерные классы, на данный момент в них обучается более 1 тыс. школьников, - сообщает министерство образования и науки РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
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