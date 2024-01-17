В Улан-Удэ осуждённые сошьют флаги ко Дню Победы

Также осуждённые смастерят каркасы дорожных знаков
Начальник исправительной колонии №1 Константин Мункуев и начальник ОТАО УФСИН Александр Борисов провели рабочую встречу с директором комбината по благоустройству Улан-Удэ Игорем Мункуевым.
- В ходе проведения рабочей встречи предоставлен каталог производимой продукции, рассказаны возможности производственного сектора учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Благодаря прошлогодним результатам работы, в этот раз организации договорились о заключении контракта на изготовление флагов к празднованию Дню Победы, а также рассмотрен вопрос о возможности изготовления каркасов дорожных знаков на базе учреждения.
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