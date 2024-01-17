В Бурятии жителей района призвали не пить воду из водоёмов





Жителям Муйского района Бурятии напомнили о недопустимости использования воды из так называемых поверхностных водных объектов. Речь в том числе о реках, ручьях и озёрах.



В республиканском управлении Роспотребнадзора заявили, что в противном случае есть риск подхватить вирусный гепатит А, холеру, дизентерию и другие острые кишечные инфекции.



Брать воду для питья можно только из централизованных и нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. «Её качество соответствует требованиям санитарного законодательства», – приводит комментарий ведомства «Муя-инфо.24/7».

