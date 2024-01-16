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Умерщвлением 18 собак в Улан-Удэ заинтересовался Россельхознадзор

Умерщвлением 18 собак в Улан-Удэ заинтересовался Россельхознадзор
Общество,  Фото:управление ветеринарии
При усыплении животных не оформили необходимые документы

На минувшей неделе представители местного фонда помощи животным «Собака счастья» рассказали, что в приюте «Ананда» разом усыпили 18 беспризорных собак. Туда неожиданно нагрянули сотрудники республиканского управления ветеринарии. Они подвергли эвтаназии животных, которых отловили в рамках муниципального контракта. Всего таковых 30, но умертвить успели только часть.

Однако потом процесс приостановили – волонтёрам дали возможность вывезти четвероногих из приюта, который всё ещё остаётся в муниципальной собственности, и переписать их на себя, чтобы спасти от верной смерти. Животным вовсю ищут хозяев или передержку, в том числе – в других российских городах.

- В управлении ветеринарии поставили условие для сохранения жизни собак – переписать всех на физлиц, чтобы снять с них статус муниципальной собственности, – пояснили ранее на официальной странице фонда во «ВКонтакте».

Жители республики вот уже несколько дней негодуют в соцсетях из-за начавшегося усыпления. Об этом написали многие федеральные СМИ. Ситуацию прокомментировали в самом ветуправлении. Высказался по этому поводу и первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он заявил, что подобные решения принимают регионы, где нет гуманных мер по борьбе с бездомными животными. При этом массовую эвакуацию собак парламентарий назвал неэффективной.
 
Тем временем усыплением псов заинтересовались в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Там начали надзорное мероприятие (КНМ) – наблюдение за соблюдением обязательных требований. Как выяснилось, при эвтаназии допустили нарушения.

- По предварительным данным ФГИС «Меркурий», на площадках ООО «Ананда» ветеринарные сопроводительные документы на утилизацию собак не оформили. По результатам КНМ будут приняты меры реагирования, – заявили в ведомстве.
собаки животные Россельхознадзор

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