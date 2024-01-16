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В центре Улан-Удэ включать подсветку зданий будут каждый день

В центре Улан-Удэ включать подсветку зданий будут каждый день
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии Улан-Удэ

Так решил мэр города

Мэру столицы Бурятии Игорю Шутенкову показали, как «Горсвет» подсветил здания в центре города в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ»». Градоначальник решил, что её будут включать не только по праздникам и выходным.

- Принимаю решение - включать архитектурную подсветку каждый день, а не только по праздничным и выходным дням, - цитирует слова Шутенкова пресс-служба-мэрии. - Пусть наши жители и гости города видят эту красоту и радуются вместе с нами.

Мэр остался доволен реализацией проекта. Подсветили 52 здания. В их числе 30 объектов культурного наследия.

- Получилось ярко, объёмно и интересно, - заявил Шутенков. -   Архитектурная подсветка сразу изменила облик города, сделав его более самобытным. Это не только красиво. Когда светло, на наших улицах становится и безопасно.

Энергетики смонтировали 2400 светильников на фасадах. Все они имеют разные технические характеристики, цветовую температуру, углы рассеивания света и мощность, исходя из индивидуальных особенностей каждого здания.

Устройство архитектурной подсветки с применением теплого желтоватого свечения было продумано таким образом, чтобы его благотворное успокаивающее воздействие на психоэмоциональное состояние человека создавало атмосферу комфорта и уюта в центре города.

Проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализовывался в 2023 году в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке минтуризма Бурятии.
Улан-Удэ туризм мэрия

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