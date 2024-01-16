В Бурятию поступили 70 новых автобусов

Общество, Фото: минтранс Бурятии

Их закупили на средства казначейского кредита



Ранее Бурятия получила специальный казначейский кредит на обновление автобусных парков. На эти цели выделили 398 миллионов рублей. На эти средства приобрели девять автобусов среднего класса и 69 – малого.



Сейчас в республику поступили 70 автобусов. Поставка оставшихся восьми планируется до конца января.



Новые автобусы распределят по 13 муниципальным образованиям, в их числе Улан-Удэ и Северобайкальск. Новенькие автобусы будут курсировать по муниципальным маршрутам, сообщили в республиканском министерстве транспорта.



Так, в Мухоршибирском районе автобусы уже проходят необходимую процедуру регистрации, постановки на учёт, после чего их запустят по маршрутам.



- Автобусы мы запустим по двум действующим маршрутам Мухоршибирь - Подлопатки и Мухоршибирь - Шаралдай. В настоящее время в районе курсируют три автобуса на базе ГАЗ, это довольно старые автобусы, которые требовали обновления. После всех необходимых процедур, в том числе после установки оборудования ГЛОНАСС, наши жители смогут оценить комфорт новых автобусов, - отметил первый заместитель главы Мухоршибирского района Олег Кожевин.



Пять автобусов поступят в Бичурский район, три - в Джидинский, пять – в Заиграевский, два – в Закаменский, десять – в Кабанский, три - в Кяхтинский, три – в Мухоршибирский, четыре – в Северо-Байкальский, 11 – в Селенгинский, три - в Тункинский и один в Хоринский. Кроме того, автобусный парк обновят в городах Улан-Удэ (26 штук) и Северобайкальск (2 штуки).



В минтрансе уточнили, что в целом за счёт участия республики в различных федеральных программах с 2019 года автобусный парк Улан-Удэ пополнился 15 трамвайными вагонами и 161 автобусом большой и средней вместимости. В 2020 году были закуплены 2 автобуса для Муйского района. В 2022 году - девять автобусов для Кяхты, три – Северобайкальска, два - Закаменска. Благодаря же специальному казначейскому кредиту новые автобусы поступят сразу в 13 муниципальных образований.



Справка:



Механизм казначейских кредитов запустили в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов. Оператором программы выступает Фонд развития территорий.



Ранее сообщалось, что специальный казначейский кредит выдаётся на 15 лет под 3% годовых.

