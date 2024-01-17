В Улан-Удэ съедутся тхэквондисты со всей России

В столице Бурятии состоится турнир «Сила Байкала»



Со 2 по 5 февраля в Улан-Удэ пройдёт всероссийский турнир по тхэквондо МФТ «Сила Байкала». Мероприятие проведут в физкультурно-спортивном комплексе. На соревнования ожидается приезд около тысячи спортсменов.



Напомним, что своеобразной репетицией всероссийского турнира стали чемпионат и первенство по тхэквондо Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Они прошли с 1 по 4 декабря в столице Бурятии. В них приняло участие 814 спортсменов из 9 регионов страны.



Возрастное ограничение: 6+.

