В столице Бурятии состоится турнир «Сила Байкала»
Со 2 по 5 февраля в Улан-Удэ пройдёт всероссийский турнир по тхэквондо МФТ «Сила Байкала». Мероприятие проведут в физкультурно-спортивном комплексе. На соревнования ожидается приезд около тысячи спортсменов.
Напомним, что своеобразной репетицией всероссийского турнира стали чемпионат и первенство по тхэквондо Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Они прошли с 1 по 4 декабря в столице Бурятии. В них приняло участие 814 спортсменов из 9 регионов страны.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ съедутся тхэквондисты со всей России
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