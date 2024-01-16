В Туве проведут шаманский фестиваль

Общество, Фото: управление верховного шамана

Также в республике шаманы объединяются в профсоюз



В Туве этим летом пройдёт III всероссийский фестиваль шаманизма «Дүңгүр» (18+). Об этом рассказали на первом в республике в этом году общем собрании управления верховного шамана.



Мероприятие проведут с 12 по 14 июля. Место проведения фестиваля уточняется. На мероприятие планируется привлечь около 300 шаманов.



Кроме этого, на собрании сообщили, что 10 февраля в Кызыле шаманы проведут традиционные мероприятия в честь празднования Шагаа (6+). Верующие могут с раннего утра посетить обряд «Сан», чолукшулга, традиционные игры тувинцев и турнир по шахматам.



Также было объявлено, что тувинские шаманы открыли собственный профсоюз, и было принято решение об открытии академии шаманизма в Туве, где заинтересованные смогут освоить теорию и ряд практических шаманских знаний.



Возрастное ограничение: 18+.

