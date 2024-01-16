Также в республике шаманы объединяются в профсоюз
В Туве этим летом пройдёт III всероссийский фестиваль шаманизма «Дүңгүр» (18+). Об этом рассказали на первом в республике в этом году общем собрании управления верховного шамана.
Мероприятие проведут с 12 по 14 июля. Место проведения фестиваля уточняется. На мероприятие планируется привлечь около 300 шаманов.
Кроме этого, на собрании сообщили, что 10 февраля в Кызыле шаманы проведут традиционные мероприятия в честь празднования Шагаа (6+). Верующие могут с раннего утра посетить обряд «Сан», чолукшулга, традиционные игры тувинцев и турнир по шахматам.
Также было объявлено, что тувинские шаманы открыли собственный профсоюз, и было принято решение об открытии академии шаманизма в Туве, где заинтересованные смогут освоить теорию и ряд практических шаманских знаний.
Возрастное ограничение: 18+.
В Туве проведут шаманский фестиваль
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