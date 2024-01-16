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Легкоатлеты Бурятии стали призёрами первенства ДФО

Легкоатлеты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Общество,  Фото:администрация Бичурского района
Соревнования проходили в конце прошлой недели

В Хабаровске 12 и 13 января состоялись сразу два первенства Дальневосточного федерального округа по лёгкой атлетике в помещениях. В окружных стартах соревновались девушки и юноши до 18 лет, а также юниоры и юниорки до 23 лет. В соревнованиях участвовали 272 спортсмена из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Бурятии, Якутии, Сахалинской и Амурской областей.

Успешно выступили спортсмены из Бурятии. В первый день первенства воспитанник республиканской спортивной школы олимпийского резерва Михаил З. на дистанции 400 метров завоевал серебряную награду. Воспитанница Тарбагатайской спортивной школы Екатерина Т. в составе сборной Бурятия выиграла две бронзовые медали в беге на 800 м и 1500 м.

Кроме этого, бичурянин Максим Любовников в возрастной категории до 23 лет победил в беге на дистанции в 800 метров, занял третье место на дистанции в 400 метров и второе место в эстафете в составе сборной Бурятии.
Бурятия легкая атлетика спорт первенство ДФО

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