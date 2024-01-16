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Улан-удэнцам вновь пообещали бесплатную стерилизацию

Улан-удэнцам вновь пообещали бесплатную стерилизацию
Общество,  Фото:pixabay.com
Процедура займёт всего полчаса

В этом году в столице Бурятии продолжится бесплатная стерилизация четвероногих, которая стартовала в 2023-ем. Всего в Улан-Удэ и 11 районах провели 1587 операций, рассказали в республиканском управлении ветеринарии. Это позволяет предупредить появление нежелательного потомства и тем самым снизить численность безнадзорных животных, ведь щенков больше не будут выбрасывать на улицы.

Специалисты стерилизуют клинически здоровых собак старше шести месяцев. Обычно стоимость процедуры – от 1500 рублей, но благодаря акции она совершенно бесплатная.

Занимает операция всего 30 минут, а через неделю питомец может вернуться к активной жизни. Стерилизацию делают только по предварительной записи. Для этого нужно обратиться  в ветеринарную станцию на улице Зои Космодемьянской, 12 (телефоны – 8 (3012) 18-00-31, 43-79-71 и 41-89-14).
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