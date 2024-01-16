В Бурятии ввели новую субсидию для фермеров

Поддержка коснётся откорма скота на убой



В Бурятии новая субсидия в отрасли животноводства введена министерством сельского хозяйства республики. Производители крупного рогатого скота смогут субсидировать откорм скота возрастом до 24 месяцев на убой. За каждый килограмм свыше 420 кг живого веса фермеры будут получать по 500 рублей.



- Мы взяли в курс на более эффективное животноводство. Новый вид государственной поддержки поможет заниматься откормом скота до 24 месяцев. Это позволит нашим сельхозтоваропроизводителям ускорить производство продукции и увеличить рентабельность. Так как достигнуть веса свыше 420 кг за 2 года невозможно без интенсивного откорма скота, - заявил начальник отдела животноводства Андрей Попов.



Субсидией можно будет воспользоваться в новом году. Объявление о старте приёма заявок будет опубликовано на сайте министерства сельского хозяйства РБ и в официальных соцсетях.

