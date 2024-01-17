В Иркутской области стартовал конкурс чтецов на бурятском

Его участниками могут стать учащиеся младших классов



В Иркутской области начинается приём заявок на детский конкурс чтецов «Би бэрхэб!», посвящённый Году семьи.



Принять участие могут дети младшего школьного возраста от 7 до 10 лет включительно. Участникам нужно записать горизонтальное видео с исполнением стихотворения бурятских поэтов, писателей, а также авторские стихотворения на бурятском языке на тему семьи, семейных ценностей, преемственности поколений, родного дома и родной земли. Запись и заполненный бланк заявки необходимо отправить по электронной почте на адрес: tradicot@mail.ru с пометкой «Би бэрхэб». Срок подачи заявок и видеозаписей: до 16 февраля.



Победители награждаются дипломами за I, II, III места и ценными призами. Все участники конкурса получают дипломы за участие в электронном варианте. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

