Его участниками могут стать учащиеся младших классов
В Иркутской области начинается приём заявок на детский конкурс чтецов «Би бэрхэб!», посвящённый Году семьи.
Принять участие могут дети младшего школьного возраста от 7 до 10 лет включительно. Участникам нужно записать горизонтальное видео с исполнением стихотворения бурятских поэтов, писателей, а также авторские стихотворения на бурятском языке на тему семьи, семейных ценностей, преемственности поколений, родного дома и родной земли. Запись и заполненный бланк заявки необходимо отправить по электронной почте на адрес: tradicot@mail.ru с пометкой «Би бэрхэб». Срок подачи заявок и видеозаписей: до 16 февраля.
Победители награждаются дипломами за I, II, III места и ценными призами. Все участники конкурса получают дипломы за участие в электронном варианте. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутской области стартовал конкурс чтецов на бурятском
Общество, Фото:
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