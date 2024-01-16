В Бурятии бесхозный памятник воинам обрёл собственникам

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вопрос решался через суд



Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, установленный в городском парке в Кяхта, ранее был бесхозным.



Недавно администрация города обратилась в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на объект памятник.



- Решением суда требования администрации МО «Город Кяхта» удовлетворены, признано право собственности администрации муниципального образования «город Кяхта» на вышеуказанный объект недвижимого имущества, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.



Решение вступило в законную силу.

