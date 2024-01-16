В Еравнинском районе Бурятии первым ребёнком 2024 года стала девочка

Общество, Фото: пресс-служба администрации Еравнинского района

Она родилась в семье жителей Сосново-Озёрского



Утром в 6:40 10 января в Еравнинском районе Бурятии родился первый ребёнок 2024 года. На свет появилась девочка весом 3 кг 118 г и ростом 52 см.



Счастливыми родителями стали Алтан и Сэндэма из села Сосново-Озёрское. Новорождённая – первый ребёнок в их семье.



Поздравить родителей пришли представители администрации МО «Еравнинский район». Они пожелали семье счастья, тепла и благополучия, а малышке расти здоровой и радовать родителей.

