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В Еравнинском районе Бурятии первым ребёнком 2024 года стала девочка

В Еравнинском районе Бурятии первым ребёнком 2024 года стала девочка
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Еравнинского района
Она родилась в семье жителей Сосново-Озёрского

Утром в 6:40 10 января в Еравнинском районе Бурятии родился первый ребёнок 2024 года. На свет появилась девочка весом 3 кг 118 г и ростом 52 см.

Счастливыми родителями стали Алтан и Сэндэма из села Сосново-Озёрское. Новорождённая – первый ребёнок в их семье.

Поздравить родителей пришли представители администрации МО «Еравнинский район». Они пожелали семье счастья, тепла и благополучия, а малышке расти здоровой и радовать родителей.
Бурятия Еравнинский район новорожденные дети

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