Родители бурятского оружейника представят Забайкалье на открытии Года семьи

Семья Баясхалановых из Агинского округа примет участие во всероссийском семейном форуме
Семья Баира и Цындымы Баясхалановых из села Амитхаша Агинского Бурятского округа, как победитель регионального этапа конкурса, приглашена на всероссийский семейный форум «Родные-Любимые». Мероприятие пройдёт с 19 по 23 января 2024 года в Москве на площадке международной выставки-форума «Россия» (6+).
Супруги Баясхалановы вырастили четверых детей, радуются шестерым внукам. Сын Жигжит – известный российский ювелир-оружейник – с семьёй живёт и работает в Санкт-Петербурге, младшая дочь в Москве, старшие дочери в Агинском.
- В агинских семьях крепка традиция – знать свою родословную до седьмого колена и передавать эти знания детям и внукам, как и мудрые наставления, сохранившиеся от предков. Семья Басхалановых Баира Батодоржиевича и Цындымы Нордоповны является одной из уважаемых и почитаемых в селе Амитхаша. Они воспитали достойных детей, вложили в них свою любовь, заботу, передали все свои умения, - отмечает глава сельского поселения Амитхаша Тимур Базаров.
Цындыма Нордоповна учила дочерей шить на швейной машинке постельное белье, варежки для хозяйства. Для Баира Батодоржиевича ювелирная работа является любимым хобби. В семье к любимому занятию отца проявляли интерес все члены семьи, дети участвовали в маленьких процедурах подготовки тех или иных компонентов к поделкам. В мастерской отца дети изготавливали национальные пуговицы «Тобшо», а сын Жигжит увлёкся со всей серьёзностью работой с металлом.
- С малых лет я с большим интересом стал обучаться у отца тонкостям ювелирного дела и начал самостоятельно изготавливать бурятские национальные изделия. Отец у меня человек очень талантливый и разносторонний. Он построил мне мастерскую, где я мог самостоятельно работать. Мои самые первые изделия были колечки, - вспоминает Жигжит Баясхаланов.
В рамках форума семья Баясхалановых примет участие в конкурсе династий. Вместе с детьми и внуками им предстоит выполнить несколько творческих заданий, проявить выдумку, поделиться своим опытом. Об этом сообщает пресс служба администрации Агинского Бурятского округа.
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