Его проведут в марте в столице республики
15 марта в Улан-Удэ состоится фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Мы в команде президента». Мероприятие пройдёт традиционно в физкультурно-спортивном комплексе.
В этот раз зрителей ждут показательные выступления, бои, спортивные встречи и матчевые поединки. Действия одновременно будут разворачиваться на нескольких площадках, посвящённых выступлениям тайбоксёров, борцов, самбистов, каратистов, боксёров, представителей армейского рукопашного боя и других популярных в Бурятии видов единоборств.
Ранее фестиваль проходил в 2018 и 2019 годах. 5 лет назад он был посвящён героическому поступку матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, а в этом году – героям нашего времени. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия вновь примет фестиваль единоборств и боевых искусств
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